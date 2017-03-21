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İden geçen bina

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  • Giriş Tarihi: 21.3.2017
İçinden tren geçen bina
İçinden tren geçen bina

'de 49 milyon kişinin yaşadığı Chongging bölgesinde, 19 katlı bir apartmanın içine istasyonu inşa edildi. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Chongqing bölgesindeki nüfus yoğunluğu, şehir planlamacılarını yaratıcı bir çözüm üretmeye yöneltti. Bir apartmanın 6 ile 8'inci katları arasına döşenen raylardan geçen tren için aynı apartmanda bir de istasyon bulunuyor. Bina sakinleri, istasyon sayesinde apartmandan çıkmadan, kolayca trene binebiliyor. Ses yalıtım sistemi sayesinde apartman sakinleri, bir bulaşık makinesinin yarattığı kadar gürültüye maruz kalıyor.

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