Ruslar görünmezlik maddesi icat etti

Rus bilim insanlarının nesneleri görünmez kılan bir madde geliştirdiği iddia edildi. Madde bulunduğu ortamdaki nesnelerin rengini taklit ediyor

Rus bilim insanlarının görünmezliği sağlayan ilginç bir madde geliştirdiği öne sürüldü. Rusya merkezli haber portalı Sputnik'e göre, Rus devlet teknoloji şirketi Rostec'e bağlı Tekhnomash Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanlarının geliştirdiği madde, kimi nesneleri kısmen, kimi nesneleri ise tamamen görünmez kılıyor. Rostec çatısı altında faaliyet Roselectronica adlı şirketin yayımladığı basın bildirisinde, bu maddenin ortamda bulunan diğer maddelerin ve eşyaların rengini taklit edebildiği aktarılıyor.



ELEKTROŞOKLARLA YAPILDI

Bu ilginç madde ayrıca rüzgârda hareket eden yapraklar gibi karmaşık grafik temsiller oluşturmak için taklit ettiği renkleri gereken yerlerde yoğunlaştırıyor. İcadın elektroşoklar sayesinde mümkün olduğu belirtiliyor. Maddenin bir nesneyi tamamen gizlenmesini sağlayan kamuflaj ekranlarına benzediği kaydedildiyor. Roselectronica şirketinin Genel Direktörü Igor Klotchko, "Sentez maddeler hassas silahları önlemekte çok fazla ümit vaat ediyor" açıklamasında bulundu. Klotchko, bu teknolojinin, termik ve elektromanyetik kamuflaj sayesinde değil, görsel kamuflaj sayesinde etkili olacağını da ifade etti. Uzun zamandan beri mühendislerin askerler için görünmezlik pelerini geliştirmeye çalıştığını söyleyen Klotchko, bunu başaran çok az bilim insanı olduğunu belirtti. 2012'de ABD'deki Texas Üniversitesi, karbon liflerinden bir görünmezlik pelerini geliştirmişti. Kıyafet üzerine konulan nesneyi bir illüzyon sayesinde görünmez kılıyordu.