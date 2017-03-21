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'dan flaş YPG ve üs açıklaması!

AA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 19:44 Güncelleme Tarihi: 21.3.2017 02:00
Rusya'dan flaş YPG ve üs açıklaması!
Rusya'dan flaş YPG ve üs açıklaması!

Savunma Bakanlığı, YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde 'de üs kurulacağına dair iddiaları yalanladı.

Savunma Bakanlığı, 'de yeni askeri üs kurma planlarının olmadığını duyurdu.

Bakanlığın TASS ajansında yer alan açıklamasında, "Rusya, Suriye'de yeni askeri üs kurmayı planlamıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi gözlem merkezine ait bir biriminin "ihlalleri önlemek amacıyla" yakınlarında PYD/PKK ile Özgür Suriye Ordusu'nun temas hattına konuşlandırıldığı belirtildi.

Reuters, Rusya'nın, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile anlaşarak, bu ülkenin kuzeyinde üs kuracağını iddia etmişti.

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