Son dakika: Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux istifa etti

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, lise çağındaki iki kızını mecliste danışman olarak çalıştırdığı iddiasıyla diğer vekiller tarafından istifaya çağrıldı. İddiaların ardından Bruno Le Roux, bugün istifa etti.

Hakkında, 14 ve 16 yaşındaki iki kızını danışman olarak çalıştırıp usulsüzlük yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Le Roux, Paris'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı François Hollande'e istifasını sunduğunu belirtti.

Başbakan Bernard Cazeneuve ile birlikte Elysee Sarayına çıkarak Cumhurbaşkanı Hollande ile görüştüğünü ve istifasını sunduğunu aktaran Le Roux, "Böylelikle dürüstlüğümü, gerçeğe olan sadakatimi ve her zaman savunduğum cumhuriyet değerlerine bağlılığımı ifade etmemi sağladı." dedi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, hakkındaki iddialar sonrası açılan soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılmasına destek olmak amacıyla istifasını sunmuştur." ifadesini yer verildi.

Açıklamada, Le Roux'nun yerine İçişleri Bakanlığı görevine Matthias Fekl'in getirildiği belirtildi.

TMC kanalında yayınlanan Quotidien isimli haber programında, Le Roux'nun, 2009-2016 yıllarında 14 ve 16 yaşındaki iki kızını, tatiller ve hafta sonu dönemlerinde çalıştırmak üzere danışman statüsünde işe aldığı ileri sürülmüştü. Le Roux'un kızlarına toplamda 55 bin avro ödendiği iddia edilmişti.

Bakan Le Roux da iddiaları kabul etmiş, ancak uygulamanın kurallara aykırı olmadığını savunmuştu. Başbakan Bernard Cazeneuve, iddialar üzerine Bakan Le Roux'yu bilgi almak amacıyla Başbakanlığa çağırmıştı.