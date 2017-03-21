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Ukrayna ve Rusya arasında Eurovision gerginliği

İHA
  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 23:06
Ukrayna ve Rusya arasında Eurovision gerginliği
Ukrayna ve Rusya arasında Eurovision gerginliği

Rusya ve Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik, şarkı yarışması Eurovision'a da yansıdı

Ukrayna, Eurovision'da Rusya'yı temsil edecek sanatçının ülkeye giriş yapamayacağını açıklarken, Rusya Devlet Başkan sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Eurovision kurallarında böyle bir engelleme yoktur" dedi.

Ukrayna, Rusya ile yaşanan siyasi gerilimden dolayı Rusya vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamıştı. Önümüzdeki aylarda Ukrayna'da gerçekleşecek Eurovision şarkı yarışmasında da bu krizin etkileri devam ediyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Hrycak, Kırım ziyaretinde, Eurovsion şarkı yarışmasında Rusya'yı temsil edecek sanatçının, ülkeye giriş yapamayacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkan sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, "Bizim seçtiğimiz bir adayımız var. Aday olarak seçtiğimiz Yuliya Samoilova'nın, Rusya'yı temsil edebileceğini bekliyoruz. Ayrıca, Eurovision kurallarında böyle bir engelleme yoktur" sözlerini aktardı.