Belçika Başbakanı'ndan skandal öneri, “Türkiye-AB ilişkilerini sonlandırmalıyız”

Belçika Başbakanı Charles Michel, “Türkiye-AB ilişkilerini sonlandırmalıyız. Avrupa Birliği Türkiye'ye sadece mülteci krizi dolayısıyla bağlı.” açıklamalarında bulundu. Bu açıklamaları yapan Belçika Başbakanı Michel geçen yıl ise Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasıyla ilgili ‘Bu çok doğru yönde atılmış bir adım. Bu insan kaçakçılığını önlemek için örnek bir anlaşma' demişti. Michel'in bu açıklamaları liderin tutarlılığını sorgulattı.

MICHEL'DEN KÜSTAH İDDİALAR



Belçika Başbakanı Charles Michel, "Avrupa Birliği Türkiye'ye sadece mülteci krizi dolayısıyla bağlı. Türkiye bizi en zayıf olduğumuz nokta ile kendine bağlıyor. Aslında Türkiye bize ekonomik olarak bağlı." açıklamalarında bulundu.



BÖYLE ÇARK GÖRÜLMEDİ



Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden 3 milyar euro istediğini fakat hala istenilen şartlara ve koşullara uymadığını söyleyen Michel müzakerelerin sonlandırılmasını istedi. Son olaylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yönelik konuşan Michel, zaten AB'nin tavrının net olduğunu da ekledi. Michel, "Türkiye ile mülteci anlaşması kesinlikle sorgulanmalı. Bizim dış sınırları sorgulamak kimseye kalmadı, gelecekte biz kendi sınırlarımızı korumak için çalışmalıyız ve hatta Avrupa güvenliğini garanti altına almalıyız" dedi.



Belçika Başbakanı Michel geçen yıl ise Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasıyla ilgili 'Bu çok doğru yönde atılmış bir adım. Bu insan kaçakçılığını önlemek için örnek bir anlaşma' demişti.