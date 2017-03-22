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Başbakanı'ndan öneri, “Türkiye-AB ilişkilerini sonlandırmalıyız”

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 15:52 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 15:59
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Belçika Başbakanı'ndan skandal öneri, “Türkiye-AB ilişkilerini sonlandırmalıyız”
Belçika Başbakanı'ndan skandal öneri, “Türkiye-AB ilişkilerini sonlandırmalıyız”

Başbakanı , “Türkiye-AB ilişkilerini sonlandırmalıyız. Birliği Türkiye'ye sadece krizi dolayısıyla bağlı.” açıklamalarında bulundu. Bu açıklamaları yapan Başbakanı Michel geçen yıl ise Türkiye ile yapılan yla ilgili ‘Bu çok doğru yönde atılmış bir adım. Bu insan kaçakçılığını önlemek için örnek bir anlaşma' demişti. Michel'in bu açıklamaları liderin tutarlılığını sorgulattı.

MICHEL'DEN KÜSTAH İDDİALAR

Başbakanı , " Birliği Türkiye'ye sadece krizi dolayısıyla bağlı. Türkiye bizi en zayıf olduğumuz nokta ile kendine bağlıyor. Aslında Türkiye bize ekonomik olarak bağlı." açıklamalarında bulundu.

BÖYLE ÇARK GÖRÜLMEDİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden 3 milyar euro istediğini fakat hala istenilen şartlara ve koşullara uymadığını söyleyen Michel müzakerelerin sonlandırılmasını istedi. Son olaylarda 'ın açıklamalarına yönelik konuşan Michel, zaten AB'nin tavrının net olduğunu da ekledi. Michel, "Türkiye ile kesinlikle sorgulanmalı. Bizim dış sınırları sorgulamak kimseye kalmadı, gelecekte biz kendi sınırlarımızı korumak için çalışmalıyız ve hatta Avrupa güvenliğini garanti altına almalıyız" dedi.

Başbakanı Michel geçen yıl ise Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasıyla ilgili 'Bu çok doğru yönde atılmış bir adım. Bu insan kaçakçılığını önlemek için örnek bir anlaşma' demişti.