Belçika hükümeti Ferhat’ı unuttu!

Brüksel’deki terör saldırısında yaralanan Türk işçi Ferhat Önder’i 1 yıldır hiçbir Belçikalı yetkili aramadı. Şimdiye kadar 16 ameliyat geçiren Önder ile sadece Türk yetkililer ilgilendi

Başkent Brüksel'de geçen yıl bugün tarihinin en kanlı terör saldırılarını yaşayan Belçika, Zaventem Havalimanı'ndaki canlı bombanın kendini patlatması sonucu ölümden dönen Türk işçinin mağduriyetini giderme adına hiçbir girişimde bulunmadığı gibi, skandal adımlarla ailenin hayatını daha da zorlaştırdı. Eşiyle beraber havalimanında çalışan Ferhat Önder, olay günü eşinin yanından ayrıldıktan 5 dakika sonra Ibrahim El Bakraoui'nin kendini patlatması sonucu ağır yaralandı ve şarapnel parçaları iç organlarına zarar verdi. Canlı bombaya 10 metre mesafede bulunan Önder'in vücudundan 350'e yakın çivi ve metal parçaları çıkarılırken yüzü ve kolunda 3'üncü derece yanıklar oluştu. Vücutta kalıcı iz bırakan bu yanık türü, cildin tüm tabakalarını etkileyip cilt altı dokudan kas, kemik ve organlara dek iniyor ve iyileşmesi çok uzun sürebiliyor.



ÇAVUŞOĞLU İLGİLENDİ

Toplamda 16 ameliyat geçiren, eşi ve çocuğuyla psikolojik zorluklarla karşılaşan Önder'i resmi makamlardan ne ziyaret eden ne de telefonla arayan oldu. Rapor tutmak için gelen bir memur "Sizi mağdur bırakmayacağız" dese de, aradan bir yıl geçmesine rağmen bu konuda bir adım atılmadı. Avrupa ülkeleri bir yandan Türkiye'nin kendi ülkelerinde yaşayan Türklerle yakından ilgilenmesini istemiyorken, Önder ise trajik olay sonrası kendisiyle sadece Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Brüksel eski Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy'un ilgilendiklerini aktardı. Türkiye'de terör mağdurlarının maaşa bağlanması, gazi statüsü verilmesi, tazminat ödenmesi ve sosyal haklar sağlanması hatırlatıldığında, Önder bugüne kadar hiçbir yardım almadıklarını söyleyip, hayatını kaybedenlerin ailelerinin 15 euro ile susturulmaya çalışıldığını anlattı.



'PEŞİME AJAN TAKTILAR'

Ferhat Önder yaşadıklarını "İnsan hakları konusunda kendilerini öven Belçika, bizi mağdur etti. Evimin önünde fotoğrafımı çeken birini gördüm, izinsiz çektiği kareyi silmesini istediğimde, sigorta şirketi tarafından kiralandığını söyledi. Hala bu halimle çalışabileceğimi düşünüyorlar" sözlerini anlatıyor. Zor şartlarda avukat tutup hukuki adımlar atan Önder ailesi, neredeyse her ay duruşma olsa da davanın bir sonuca ulaşmadığını belirtiyor.



ALAY ETTİLER

Sigorta şirketinin evini taciz etmesi, hastane raporları için "Üçüncü Dünya Savaşı'ndan çıkmışsın gibi gösteriyor" diyerek dalga geçip, çalışmasında bir sorun olmayacağını dikte etmesiyle şok yaşayan Önder'in vücudunda hâlâ çıkarılamayan şarapnel parçaları bulunuyor. Önder, nisanda bir ameliyata daha girecek.