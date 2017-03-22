Türkiye’den Suriye’de tarihi bir başarı daha

Türk Kızılayı, insani elini bu kez Humus’a uzatarak bir haftada 30 bin kişinin tahliyesini gerçekleştirdi. Humus’taki yardım operasyonu 8 hafta sürecek

Türk Kızılayı, Suriye rejiminin kuşattığı Humus'un Vaer Mahallesi'nden sivillerin tahliyesi ve güvenli bölgelere yerleştirilmesi konusunda yürüttüğü çalışmayla tarihi bir başarıya daha imza attı. Suriye'de rejim ve muhalifler arasında 13 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca, Vaer bölgesinde yaşayan 30 bin sivilin tahliyesi için Suriye Arap Kızılayı ve Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon içerisinde çalışan Türk Kızılayı, burada üstlendiği rolle, insani yardım konusunda dünyaya yine örnek oldu. Kızılay, güvenli bölgelere sevk edilen sivillerin gıda ve içecek başta olmak üzere barınma, kıyafet ve sağlık hizmetlerini karşılıyor. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Operasyona göre, 30 bin kişinin yaklaşık 8 bininin -ki bunlar yaşlılar, devlet memurları ve öğrencilerden oluşuyor- orada kalmasına izin verildi. Onun dışında rejimin listesinde olmayan yaklaşık 7 bin insanın, Humus'un diğer ilçelerine ve bölgelerine geçişine müsaade edildi. 3 bin silahlı muhalifin, buradan çıkarılarak Humus'un kırsalına gönderilmesine, 6 bin sivilin Cerablus'a, 6 bin sivilin de İdlib'e geçmesine izin verildi" diye konuştu. Kınık, operasyonun 8 hafta devam etmesinin beklendiğini belirtti.



ALTI YILDA 40 BİN TIR'LIK YARDIM

Altı yıl içinde sadece Kızılay aracılığıyla Suriye'ye sevk edilen insani yardım malzemesi miktarı 40 bin TIR. İdlib kırsalında 400 çadırkentte 700 bin insan yaşıyor. Azez bölgesinde, Halep'in kuzeyinde 250- 300 bin insan kamplarda hayatını sürdürüyor. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık (sağdan 2), Bab'da temaslarda bulundu.