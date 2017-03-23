Belçika'da terör alarmı!

Belçika'da bir alışveriş caddesinde araçla insanları ezmeye çalışan saldırgan yakalandı. Aracın plakasının Fransa plakalı olduğu tespit edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün 4x4 araçla düzenlenen terör eyleminin ardından benzer bir saldırı girişimi de Belçika'da yaşandı.

Belçika'nın Antwerp kentinde, mağazaların olduğu bir caddede otomobille insanları ezmeye çalışan saldırgan, polis tarafından engellendi. Yerel saatle 11 sıralarında gerçekleşen olayda, zanlı sağ olarak yakalandı ve gözaltına alındı.

Mağazaların bulunduğu Meir Caddesi'nde yaya kaldırımında aracını süren zanlının Antwerp polisi tarafından yakalanmasının ardından, olay yerine polis ve askeri personel gönderildi.