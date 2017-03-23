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yine şaşırtmadı

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 22:33 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 02:06
Faşist Avrupa yine şaşırtmadı
Faşist Avrupa yine şaşırtmadı

Türkiye’nin Büyükelçiliği binasının çatısına çıkan bir grup, "Erdoğan, Türklerini yurduna götür“ yazılı pankart açarak, resmen Türk toprakları olarak kabul edilen Büyükelçiliğine saldırı düzenledi.

'da Türk Büyükelçiliği binasının çatısına yan apartmandan geçen aşırı sağcı Kimlik (Identitre Bewegung) Hareketi mensubu kişiler, elçilik binasının ön cephesine Avusturya'nın eski komutanlarından Prens Eugen'in siluetinin bulunduğu, üzerinde "Erdoğan, Türklerini yurduna götür" yazılı pankart açtı.

Elçilik çalışanlarının müdahalesi ile derhal olay yerinden uzaklaştırılan saldırganlar, çektikleri fotoğrafları kendi internet sitelerinde paylaştı.

Viyana Büyükelçilik güvenlik birimlerinin olaya müdahale etmediği görülürken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı binada, soruşturma devam ediyor.

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