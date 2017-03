HemIngway Rus ajanıymış

ABD’li yazar Hemingway’in, 1940’larda Rusya için casusluk yaptığı ortaya çıktı. Hemingway’i, eşinin ABD Başkanı Roosevelt’in eşiyle arkadaş olması da Rusların gözünde cazip hale getirmiş

Donald Trump'ın başkan seçildiği ABD seçimlerinde Rus casusların siber saldırı yaptığı iddiasının ardından, ABD'li yazar Ernest Hemingway'in Rusya adına yaptığı casusluk faaliyetleri yeniden gündemde. The Daily Beast haber sitesi, ünlü romancının bir zamanlar dillere destan olan casusluk hikâyesinin nasıl başladığına dair ilginç bir yazı yayımladı. Rusya adına çalışan yüksek profilli casuslardan sadece biri olan Hemingway, Rus gizli servisi Halkın İçişleri Komiserliği (NKVD) Bolşevik casusu Jacob Golos tarafından işe alınmıştı. Kızıl Devrim'e hayatını adayan Golos, devrimci yayınları basmak için yasadışı bir matbaa kurmuş ve Çar 2'nci Nikolay tarafından Siberya'nın kuzeyindeki Yakutistan'a sürülmüştü. Bunun üzerine Çin'e kaçan Golos, oradan ABD'nin önce San Franscisco kentine gitmiş, ardından New York'ta Amerika Sosyalist Partisi'ni kurmuştu. Asıl adı Yakov Naumovich Reizen olan Ukrayna doğumlu Golos, Hemigway'i, Soğuk Savaş döneminde "KGB" şimdi ise SVR adıyla faaliyet gösteren NKVD için çalışmaya ikna etmiş ve Moskova'ya yazar hakkında, "Bizimle çalışmaya hazır ve elinden gelen her şeyi yapacak" mesajını geçmişti. O zamanlar New Masses adlı gazete için yazan Hemingway, ABD yönetimini Florida Keys'te 1935'te meydana gelen bir fırtınada hayatını kaybeden askerleri yüz üstü bırakmakla suçladığı yazısıyla dikkat çekmişti. Ardından yazarın "Güneş de Doğar" ve "Silahlara Veda" adlı kitaplarının en çok satanlar listesine girmesi Rus casusların gözünden kaçmamıştı. Hemingway, İspanya İç Savaşı sırasında Komintern ajanları ve komünist gerillalarla irtibata geçmiş, Sovyet ajanları yazarı faşizme karşı mücadeleleri konusunda hayli etkilemişti. Ardından Hemingway İspanyol İç Savaşı sırasında faşistlere karşı savaşan gerilla güçleri arasında bulunan Amerikalı bir İspanyolca profesörünün gözünden savaşın anlamsızlığını sorguladığı "Çanlar Kimin İçin Çalıyor" isimli romanını yazmıştı.



BEYAZ SARAY'DA BİR CASUS

1940-1941 döneminde casusluk macerasına başlayan Hemingway'in işe alınmasında bir yazar olarak Avrupa ve ABD'de büyük bir üne sahip olması oldukça etkili olmuştu. Hemingway'in dördüncü eşi Martha Gellhorn'un Başkan Franklin Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt'in yakın arkadaşlarından olması da yazarı Ruslar'ın gözünde oldukça cazip hale getirmişti.