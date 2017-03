İngiltere'de 6 eve baskın! Theresa May, saldırıyı ‘hasta ve ahlaksız’ olarak nitelendirdi

İngiliz polisi, dün Londra'da düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı olarak 6 adrese baskın yapıldığını ve 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İngiltere Başbakan'ı Theresa May, saldırıyı ‘hasta ve ahlaksız’ olarak nitelendirdi. May, saldırının yerinin ‘tesadüf’ olmadığını dile getirdi.

İngiltere'nin terörle mücadeleden sorumlu en üst düzey polis müdürü Mark Rowley, olay yerine sadece birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Scotland Yard merkez binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden operasyonlar kapsamında aralarında Londra ve Birmingham'ın da olduğu bazı kentlerde 6 adrese baskın yapıldığını ve 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

7 AĞIR YARALI VAR



Saldırganın milliyeti ve kimliğiyle ilgili bilgi vermeyen Rowley, saldırıda yaralananlardan 7'sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Bu arada, olayda saldırgan dahil 4 kişinin öldüğü, yaklaşık 40 kişinin yaralandığı açıklandı. Ölü sayısı daha önce saldırgan dahil 5 olarak verilmişti.

Rowley, dün gece yaptığı açıklamada, kimliğini bildikleri ancak henüz açıklamayacakları saldırganın "uluslararası terörizmden ilhamla" hareket ettiğini varsaydıklarını açıklamıştı.

ARACI İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRMÜŞTÜ



Londra'da dün yaşanan olayda kimliği henüz açıklanmayan bir saldırgan, Westminster Köprüsü'nde aracını insanların üzerine sürmüş, ardından İngiliz Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Araçtan çıkan saldırgan, parlamentoda görevli bir polise bıçakla saldırmıştı. İngiliz polisi, saldırganı vurarak öldürmüştü.



İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento binasının önünde gerçekleştirilen terör saldırısında biri polis 5 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi de yaralandı.



Londra Emniyet Müdürlüğü'nün 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiği olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Parlamentodaki çalışmalar da Perşembe gününe kadar durduruldu.



MAY: İNGİLTERE TERÖRE TESLİM OLMAYACAK



İngiltere Başbakanı Theresa May, olayın ardından olağanüstü güvenlik zirvesi (KOBRA) gerçekleştirdi. Zirvenin ardından Downing Street 10 numarada Başbakanlık Konutu önünde gazetecilere bir açıklama yapan May, "Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.



Terör saldırısını "Hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı" olarak değerlendiren May, saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini, dünyanın en eski yasama organlarından İngiltere Parlamentosu'na düzenlenen saldırının, parlamentonun savunduğu 'demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve insan hakları' gibi ilkeleri hedef aldığını ifade etti.