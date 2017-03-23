Kiev'de eski Rus milletvekili öldürüldü!

Kiev’in merkezindeki çatışma sırasında eski Duma Milletvekili Denis Voronenkov’un öldürüldüğü bildirildi.

Kiev Polisi tarafından yapılan açıklamada, Rus milletvekilinin birileri tarafından öldürtülmüş olabileceği belirtildi.



Ukrayna basının verilerine göre, bugün kimliği belirsiz kişiler bir otel çevresinde birkaç iş adamına ateş açmaya başladılar. Eli silahlı kişi Voronenkov'un koruması tarafından etkisiz hale getirildi.







2015 yılından itibaren Ukrayna'da yaşayan eski Duma Milletvekili İlya Ponomarev Voronenkov'un kendisine doğru geldiği sırada ateşin açıldığını belirtti.



RUSYA'DA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI



Denis Voronenkov, hakkında Rusya'da yolsuzluk suçundan soruşturma açılmıştı. Bunun üzerine eski milletvekili Ukrayna'ya giderek bu ülkenin vatandaşlığını aldı.