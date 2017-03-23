X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kiev'de eski Rus milletvekili öldürüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'de eski milletvekili öldürüldü!

  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 14:19 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 14:43
Kiev'de eski Rus milletvekili öldürüldü!
Kiev'de eski Rus milletvekili öldürüldü!

’in merkezindeki çatışma sırasında eski Duma Milletvekili Denis Voronenkov’un öldürüldüğü bildirildi.

Polisi tarafından yapılan açıklamada, milletvekilinin birileri tarafından öldürtülmüş olabileceği belirtildi.

basının verilerine göre, bugün kimliği belirsiz kişiler bir otel çevresinde birkaç iş adamına ateş açmaya başladılar. Eli silahlı kişi Voronenkov'un koruması tarafından etkisiz hale getirildi.



2015 yılından itibaren Ukrayna'da yaşayan eski Duma Milletvekili İlya Ponomarev Voronenkov'un kendisine doğru geldiği sırada ateşin açıldığını belirtti.

RUSYA'DA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Denis Voronenkov, hakkında 'da yolsuzluk suçundan soruşturma açılmıştı. Bunun üzerine eski milletvekili Ukrayna'ya giderek bu ülkenin vatandaşlığını aldı.