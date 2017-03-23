Merkel'den Türkiye çarkı

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert sözleri ve Türk hükümet yetkililerinin Almanya'daki referandum etkinliklerinin iptaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel'in açıklamalarında bu kez Türkiye ile Almanya arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik bir üslup kullanması dikkat çekti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Saarländischer Rundfunk radyo kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Merkel, Türkiye ile yaşanan krizi tırmandırmaktan yana olmadığını söyledi. Her zaman diyalog arayışında olduğunu kaydeden Merkel, "Almanya, Türkiye ile ilişkilerde gerginlik istemiyor" diye konuştu. Sorunların ancak konuşarak çözülebileceğini vurgulayan Merkel, ama bazen bu görüşmeler için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Merkel açıklamasında, Türk kökenli vatandaşların, Almanya'da birlikte huzur içerisinde yaşamak istenilen diğer vatandaşlar gibi görülmeye devam edeceğinin de altını çizdi.

REFERANDUM ETKİNLİKLERİNİN İPTALİ

Türk hükümet temsilcilerinin Almanya'daki referandum etkinliklerinden feragat ettiği yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşıladığını söyleyen Merkel, bunun durumun yumuşamasına yardımcı olacağını kaydetti.