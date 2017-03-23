“Türkiye’ye kibirle bakmıyoruz”

Almanya'da Cumhurbaşkanı seçilen eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis'te yemin ederek resmen görevine başladı. Steinmeier, Türkiye'nin 30 yıl önce geri kalmış bir ülke olduğunu ve milyonlarca insanın iş aramak için yurtlarını terk ederek Avrupa'ya geldiğini ifade ederek, "Günümüzde Türkiye farklı bir ülke. Bir ekonomik kalkınma ve reform dönemi ve bunu kimse inkâr etmeyecektir" dedi. Türkiye'ye kibir ve ukalalıkla bakmadıklarını belirten Steinmeier, "Gerilimin azaltılması yönündeki inandırıcı sinyaller memnuniyet vericidir. Ancak, ağıza alınmayacak Nazi benzetmelerine son verin. Türkiye ile ortaklık isteyenlerle olan bağı kesmeyin" dedi.