ABD'de sağlık tasarısı için oylama saati belli oldu

ABD Başkanı Trump’ın ilk büyük sınavı olarak görülen sağlık sigortası yasa tasarısına yönelik kritik oylama TSİ 23.45’te başlayacak

ABD Temsilciler Meclisinin, Cumhuriyetçilerin yeni sağlık sigortasına yönelik oylamayı TSİ 23.45'te yapacağı bildirildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk büyük sınavı olarak görülen sağlık sigortası yasa tasarısına yönelik kritik oylama TSİ 23.45'te başlayacak.

Eski Başkan Barack Obama'nın kendi adıyla anılan sağlık sigortası reformunun (Obamacare) yerine getirilmek istenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası"nın (AHCA) Temsilciler Meclisinden geçip geçemeyeceği şu an ülkedeki en büyük merak konusu.

Obamacare'i yürürlüğe girdiği günün 7'nci yıl dönümünde iptal etme amacıyla dün yapılması planlanan oylama, yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle ertelenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve tasarının mimarı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için dün gece yapılan son toplantıda müzakerelerin bittiğini açıklamış ve oylamanın bugün gerçekleşeceğini açıklamıştı. Trump, muhalif Cumhuriyetçi vekilleri, AHCA tasarısı bugün ABD Temsilciler Meclisinden geçmezse Obamacare'i yürürlükte bırakmakla tehdit etmişti.

Trump yönetimi için büyük önem taşıyan tasarının, 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisinden geçebilmesi için en az 216 "evet" oyu gerekiyor.

Demokratların topyekun karşı çıktığı tasarıya 27 ya da 28 Cumhuriyetçi vekilin de muhalefet edeceğini açıklamış olmasının, tasarının bu haliyle kabul edilmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Muhalif Demokrat ve Cumhuriyetçiler, tasarıya 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceği ihtimali başta olmak üzere ülkedeki fakirleri ve yaşlıları zor duruma düşürürken, zenginlere büyük vergi teşvikleri sağlayacağı, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını zorlaştıracağı ve maliyetleri aşırı yükselteceği gibi çeşitli nedenlerle karşı çıkıyor.