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'dan yeni çark! ''Türkiye ile sürmeli''

DHA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 12:17 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 12:21
Almanya'dan yeni çark! ''Türkiye ile diyalog sürmeli''
Almanya'dan yeni çark! ''Türkiye ile diyalog sürmeli''

Dün ı Angela 'den gelen açıklamanın ardından bugün de , Türkiye ile diyaloğun sürmesinden yana olduğunu söyledi. Almanya'dan üst üste gelen bu geri dönüşler dikkat çekti.

Gabriel, Atina'da Yunanistan Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki çağrıları eleştirdi.

''KAPILARI AÇIK TUTMAK İÇİN NE YAPIYORUZ?''

Dış politikada uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini kaydeden Gabriel, "Zor da olsa, 'Türkiye ile kapılarını açık tutmak için ne yapıyoruz?' sorusunun yanıtını aramalıyız" ifadesini kullandı.

''TÜRKİYE'NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ DEĞİŞMEYECEK''

"Hayal kırıklığı ve kızgınlıkla tüm diyalog kapılarını kapatmanın yanlış olacağını" belirten , "Bu komşu ülkeyle ilişkilerimiz nasıl olacak? Türkiye dünya üzerinde yer değiştirmeyecek" dedi. Gabriel, Türkiye ile diyalogun sürmesi gerektiğini söyledi.

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