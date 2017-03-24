AP’nin utanç kararı

Türkiye’ye basın özgürlüğü dersi veren Avrupa’nın bir maskesi daha düştü. Hollandalı Milletvekili Lenaers teklif etti, AP Başkanı Antonio Tajani kabul etti... Yaptığı haberlerle, Avrupa’nın Türkiye’ye karşı faşist tutumunu sorgulayan Daily Sabah’ın, Avrupa Parlamentosu’nda dağıtımı yasaklandı

Hollandalı Hıristiyan Demokrat Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jeroen Lenaers'ın girişimleri sonrası, AP Başkanı Antonio Tajani Daily Sabah'ın parlamento içerisinde dağıtımını yasaklayan bir karar aldı. SABAH'a konuşan AP Basın Müdürü Marjory van den Broeke, gazetenin yasaklanmasını teyit etti. Alınan kararın gerekçesi hakkında yorum yapmaktan kaçınan Broeke, Daily Sabah'ın bir takım AP milletvekilleri tarafından istenmeyip, yasaklanmasını talep ettiğini belirtti. Her gün onlarca gazetenin dağıtıldığı parlamentoda, Daily Sabah salı günleri okurlarıyla buluşuyordu. Geçen hafta içerisinde, AP Vekili Lenaers, Başkan Tajani'ye bir mektup yazarak Daily Sabah'ın AP'ye girişinin yasaklanmasını ve bir soruşturma açılmasını istemişti.



FETÖ'CÜ GAZETECİYİ KOLLADI

SABAH gazetesini "FETÖ'nün Hollanda yapılanması" haberinden dolayı gazeteyi nefret yaymakla suçlayan Lenaerrs, FETÖ'nün Hollanda imamı olduğu söylenen Turan Yazır'ın hedef gösterildiğini iddia ediyor. Birçok gurbetçinin Akyazılı Vakfı üzerinden dolandırılması olayına adı karışan Turan Yazır Rotterdam Anakent Belediyesi Meclis Üyeliği'nden istifa etti. Hollandalı Türkler, 15 Mart seçimlerinde partisinin kârlı çıkmasına rağmen, Yazır'ın istifasının sadece mağdur edebiyatı yapıp dikkatleri üzerine çekmek olduğunu söylüyor.



BARANSU'YA DA SAHİP ÇIKTI

Lenaers'ın daha önce Balyoz davasındaki kumpas soruşturmasında tutuklanan Mehmet Baransu'ya da sahip çıkan açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Mart 2015'te FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesine konuşan Lenaers basın özgürlüğünden dem vurup Baransu'nun salıverilmesi gerektiğini isterken, FETÖ kumpasları ve Baransu'nun şüpheli olarak çıktığı davalar hakkında bir yorumda bulunmadı. Yasakçı vekil aynı zamanda FETÖ'nün kaçak gazetecisi Abdullah Bozkurt'un Daily Sabah hakkındaki mesnetsiz kara propagandasını resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.



MERKEL GERİLİM İSTEMİYORMUŞ!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Saarlaendischer Rundfunk radyosuna "Almanya olarak Türkiye ile olan ilişkilerde gerilimin artmasını istemiyoruz" açıklamasını yaptı. Merkel, "Almanya'da yaşayan Türkler 27 Mart'tan itibaren oy kullanacaklar. Dolayısıyla referandum etkinlikleri zaten doğal yollardan sona erdi" ifadesini kullandı. Merkel ayrıca Türkiye kökenli vatandaşların Almanya'da birlikte huzur içerisinde yaşamak istediğini ve kendisinin Alman vatandaşlığı alan Türkiye kökenlilerin de başbakanı olduğunu vurguladı.