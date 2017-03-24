Batılılardan Hunlarla ilgili çarpıcı itiraf!

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir bilimsel araştırma, Hun İmparatoru Attila'nın Roma İmparatorluğu'nu işgali sırasında yerel halka büyük şiddet ve baskı uyguladığı yönündeki iddianın yanlış olduğunu ortaya koydu. Yeni araştırmaya göre Attila, bugüne kadarki tarih kitaplarının yazdığının aksine, girdiği ettiği yerlerde yerel halkla iyi bağlar kurmuş olabilir. Bu yeni araştırmanın, Attila ve ordularının girdiği yerlere korku ve yıkım getirdiği yönündeki bilgiyi tartışmaya açabileceği belirtiliyor.