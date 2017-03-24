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Batılılardan Hunlarla ilgili çarpıcı itiraf!

  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 01:00 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 02:08
Batılılardan Hunlarla ilgili çarpıcı itiraf!
Batılılardan Hunlarla ilgili çarpıcı itiraf!

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir bilimsel araştırma, Hun İmparatoru Attila'nın Roma İmparatorluğu'nu işgali sırasında yerel halka büyük şiddet ve baskı uyguladığı yönündeki iddianın yanlış olduğunu ortaya koydu. Yeni araştırmaya göre Attila, bugüne kadarki tarih kitaplarının yazdığının aksine, girdiği ettiği yerlerde yerel halkla iyi bağlar kurmuş olabilir. Bu yeni araştırmanın, Attila ve ordularının girdiği yerlere korku ve yıkım getirdiği yönündeki bilgiyi tartışmaya açabileceği belirtiliyor.