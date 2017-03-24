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tahliye edildi

  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 12:51 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 12:54
Hüsnü Mübarek tahliye edildi
Hüsnü Mübarek tahliye edildi

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı 6 yıl sonra tahliye edildi.

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