Makedonya'da Türk bayrağına saldırı girişimi!

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın makam aracındaki Türk bayrağı, kimliği henüz belirlenemeyen ırkçı bir saldırgan tarafından sökülmek istendi.

Büyükelçi Erkal Kara'nın, Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska-Milevska ile görüşmesi devam ettiği sırada gerçekleşen saldırı girişiminde, saldırgan makam aracının üzerindeki Türk bayrağına müdahale ederek, bayrağı sökmek istedi.

''BURASI MAKEDONYA'' DİYEREK SALDIRDI



Makam şoförü Orhan Salih'in engellediği saldırı girişiminin ardından, "Burası Makedonya" diye slogan atan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Saldırganın, makam şoförü Salih'e de fiziksel müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ülkedeki emniyet yetkililerine de iletildiği ve konuyla ilgili gelişmelerin büyükelçilik tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

''İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEMELİ''



Makedon bakan ile Üsküp Türk Çarşısı yakınındaki Kurşunlu Han'ın restorasyon çalışmaları hakkında görüşmek üzere bir araya gelen Erkal Kara, saldırı girişiminin söz konusu görüşme sırasında gerçekleştiğini belirterek, bu ve benzer saldırıların iki ülke arasındaki iyi ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Erkal Kara, Türkiye ile Makedonya'nın dost ve kardeş ülkeler olduğunun altını çizerek, "Ülkelerimiz arasında karşılıklı güven ve her alanda iyi ilişkiler mevcuttur." dedi.

Büyükelçi Erkal Kara, saldırı girişiminin münferit bir olay olduğunu ve büyütülmemesi gerektiğini kaydederek, makam şoförü Salih'in de Makedonya kanunları çerçevesinde hakkını arayacağını sözlerine ekledi.