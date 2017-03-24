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'da na i!

AA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 10:22
Makedonya'da Türk bayrağına saldırı girişimi!
Makedonya'da Türk bayrağına saldırı girişimi!

iye'nin Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın makam aracındaki , kimliği henüz belirlenemeyen ırkçı bir saldırgan tarafından sökülmek istendi.

Büyükelçi Erkal Kara'nın, Kültür ı Elizabeta Kançeska-Milevska ile görüşmesi devam ettiği sırada gerçekleşen inde, saldırgan makam aracının üzerindeki na müdahale ederek, bayrağı sökmek istedi.

''BURASI MAKEDONYA'' DİYEREK SALDIRDI

Orhan Salih'in engellediği saldırı girişiminin ardından, "Burası ya" diye slogan atan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Saldırganın, makam ü Salih'e de fiziksel müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ülkedeki emniyet yetkililerine de iletildiği ve konuyla ilgili gelişmelerin büyükelçilik tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

''İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEMELİ''

Makedon bakan ile sı yakınındaki Kurşunlu Han'ın restorasyon çalışmaları hakkında görüşmek üzere bir araya gelen Erkal Kara, saldırı girişiminin söz konusu görüşme sırasında gerçekleştiğini belirterek, bu ve benzer saldırıların iki ülke arasındaki iyi ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Erkal Kara, Türkiye ile Makedonya'nın dost ve kardeş ülkeler olduğunun altını çizerek, "Ülkelerimiz arasında karşılıklı güven ve her alanda iyi ilişkiler mevcuttur." dedi.

Büyükelçi Erkal Kara, saldırı girişiminin münferit bir olay olduğunu ve büyütülmemesi gerektiğini kaydederek, makam şoförü Salih'in de Makedonya kanunları çerçevesinde hakkını arayacağını sözlerine ekledi.