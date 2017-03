Terörist, istihbaratın takibindeydi

İngiltere’nin kalbini kana bulayan terör eylemini DEAŞ üstlendi. Başbakan May saldırganın İngiltere’de doğduğunu ve yıllar önce istihbaratın radarında bulunan bir kişi olduğunu açıkladı

Arazi aracıyla Londra'nın meşhur Westminster Köprüsü'nde yayaları ezerek İngiltere Parlamentosu'na yönelen, burada da bir polis memurunu bıçaklayarak öldüren teröristin önceki gün düzenlediği saldırıyı dün terör örgütü DEAŞ üstlendi. Örgütün haber kaynağı Amaq'ta saldırıyı 'örgütün askerlerinden birinin gerçekleştirdiği' ifadeleri yer aldı. İngiliz yetkililer, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yine DEAŞ tarafından düzenlenen metro saldırısının yıldönümünde gerçekleşen olayda ölenlerin sayısını 3, yaralananların sayısını ise 29 olarak açıkladı. İngiltere polisi de saldırıyla alakalı Birmingham'daki 7 adrese baskınlar düzenleyerek 8 kişiyi tutukladı. Tutuklanan kişilerden 3'ünün saldırganla aynı evde yaşayan kişiler olduğu öğrenildi. Dünyanın kınadığı ve İngiltere'ye destek mesajları gönderdiği saldırıyla alakalı dün İngiltere Başbakanı Theresa May çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eylemin yaşandığı Avam Kamarası'nda konuşan May, saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu söyledi.



'YALNIZ KURT' ŞÜPHESİ

May, saldırganın yıllar önce İngiliz istihbaratının radarına girdiğini de kaydetti. Saldırganın o dönemde "birinci derecede önemli bir kişi" olarak nitelendirilmediğini aktaran May, saldırı hakkında da önceden herhangi bir bilgileri olmadığını belirtti. May'in operasyonlar sürdüğü için adını vermekten kaçındığı saldırganın kimliğini daha sonra İngiliz polisi açıkladı. 52 yaşındaki saldırgan Khalid Masood'un ülkenin güneydoğusundaki Kent bölgesinde doğduğu, son dönemde ise Batı Midlands bölgesinde ikamet ettiği belirtildi. Açıklamada, Masood'un daha önce adam yaralama, kamu düzenini bozma ve silah bulundurma suçlarından hüküm giydiği ancak terör bağlantılı herhangi bir olayla suçlanmadığı bilgisine yer verildi. İngiliz basını ise saldırganı, uluslararası terör ağlarından etkilenen fakat tek başına hareket eden "Yalnız Kurt" bir terörist olarak tanımladı.





Saldırganın 52 yaşındaki İngiliz vatandaşı Khalid Masood olduğu açıklandı.



ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin, uluslararası barışı tehdit eden terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la tam bir dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. İki lider, ortak mücadele ve istihbarat işbirliği konularında kararlılıklarını vurguladı.



TÜRK ASILLI KURBAN

Londra'daki saldırıda ölen polis Keith Palmer'ın silahsız olduğu duyuruldu. Sivil kurbanlardan biri ise Aysha Frade oldu. Frade'nin çocuklarını okuldan alıp evine döndüğü öğrenildi. Frade'nin babasının Kıbrıslı Türk olduğu belirtildi. Üçüncü kurbanın ABD'li olduğu kaydedildi. Yaralananlar ise 12 İngiliz, Fransız çocuklar, iki Rumen, dört Güney Koreli, bir Alman, bir Polonyalı, bir Çinli, bir Amerikalı ve iki Yunan oldu.