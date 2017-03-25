Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Azez ilçe merkezindeki Doğum Hastanesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ militanları tarafından akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Meydana gelen şiddetli patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralanan bazı kişiler, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

KİLİS'E GETİRİLDİ

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralananlardan 3 Suriyeli Kilis'e getirildi.

Türkiye sınırı yakınında, muhaliflerin kontrolünde bulunan ilçede bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda yaralanan bazı Suriyeliler, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Halep'in Azez kentinde patlama: 3 ölü 10 yaralı