Brezilya'daki sarı humma salgını sebebiyle 6 ülkeden flaş karar!

Brezilya’daki sarı humma salgını nedeniyle Panama, Nikaragua, Venezuela, Kosta Rika, Ekvador ve Küba'nın bu ülkeden gelecek yolculardan sarı hummaya karşı aşılandıklarına dair uluslararası aşı sertifikası talep ettiği bildirildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Panama, Nikaragua, Venezuela, Kosta Rika, Ekvador ve Küba'nın Brezilya'dan ülkelerine gelecek yolculardan seyahatlerinden en az 10 gün önce sarı hummaya karşı aşılandıklarını gösteren sertifika istediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, uluslararası aşı sertifikası düzenlenebilmesi için bir kişinin hayatında bir kere sarı humma aşısı olması yeterli oluyor.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede kesinleşmiş 449 vaka bulunduğunu ve bu hastalık nedeniyle 144 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.