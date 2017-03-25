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ARKADAŞINA GÖNDER Fransa'da silahlı çatışma
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AA
  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 02:54
Fransa'da silahlı çatışma
Fransa'da silahlı çatışma

'nın kuzeyinde bulunan kentinde çıkan da 3 kişinin yaralandığı bildirildi

Yerel La Voix du Nord gazetesinin haberine göre, çatışma şehrin Porte d'Arras metro istasyonu yakınında bir açık otoparkta yaşandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir kişi olduğu tahmin edilen saldırgan etrafa rastgele ateş etti.

Bölgede bulunan 3 kişiyi yaraladıktan sonra izini kaybettiren saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Güvenlik güçleri de bölgeyi çembere aldı.

TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Olayın bir olmadığı açıklandı.

Çatışmanın iki grup arasındaki hesaplaşmadan çıktığı tahmin ediliyor.

'da 2015 yılında yaşanan saldırılardan sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulaması devam ediyor. Ülkede son olarak 18 Mart'ta başkent Paris'teki Orly Havalimanı'nda devriye gezen askerlere saldırı gerçekleştirilmişti.

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