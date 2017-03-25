Komşu’dan büyük ayıp

Bulgaristan’da yarın yapılacak genel seçim öncesi aşırı milliyetçi bir grup, oy kullanacak çifte vatandaşların Türkiye’den girişlerini engellemek için sınıra çit örmeye başladı

Bulgaristan'da yarın yapılacak erken genel seçimlerde oy kullanmak üzere bu ülkeye giden ve çifte vatandaş olan Türkler'in girişine engel olmak isteyen aşırı milliyetçiler sınırı kapattı. Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo gümrük sahasına yakın bir yerde ellerinde flamalarla yolu kapatan aşırı milliyetçiler, araçların girişine engel oldu.



GAZETECİLERE İZİN YOK

Türkiye'nin pek çok yerinden Bulgaristan'daki seçimde oy kullanmak için yola çıkan seçmenler, otobüslerin "eylem ve güvenlik" gerekçesiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemesi nedeniyle sınırı yürüyerek geçti. Aşırı milliyetçi grubun eylemlerini haberleştirmek üzere ülkeye girmeye çalışan Türk gazetecilere ise izin verilmedi. Engellemenin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirten gazetecilerin sınırı geçme isteği, olumlu yanıt bulmadı.



400 KİŞİLİK GRUP

Rus haber ajansı Sputnik'e göre de yaklaşık 400 kişilik grup, Türkiye sınırını çitlerle kapatmaya başladı. Vasiliy Levskiy Hareketi ve Bulgar Ulusal Milis Hareketi isimli iki grubun sözcülüğünü yapan Nikolay İvanov, "Sınırda tansiyonun yükselmesi, sığınmacıların yasadışı yollardan ülkeye girişinin engellenmesi için sınıra 4 metre yüksekliğinde çit inşa etmeye başladık. Malko Tarnovo bölgesinde 11 kilometrelik bir hat çitle kapatıldı, çalışmalar devam ediyor" dedi. Çit inşa sürecine Sofya yönetimi bir müdahalede bulunmuyor.



ÇAVUŞOĞLU UYARDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Radi Naydenov ile yaptığı telefon görüşmesinde, sınırda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Çavuşoğlu, bu tür engellemelerin tekrarlanmaması hususunda Bulgaristan makamlarınca gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi vurguladı. Ayrıca Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışma arzusunda olduklarını belirtti.





Bulgar milliyetçiler sınıra çit ördü.



8 KM'LİK TIR KUYRUĞU

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurtdışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen TIR şoförleri, Bulgaristan gümrüğünün işlemleri yavaş şekilde sürdürmesi nedeniyle Kapıkule önünde yoğunluğa neden oldu.



DOST LİDERİNE ENGELLEME

Bulgaristan'da Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan'ın ülkeye gelen Türk seçmenlerle Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda bir araya gelmesine izin verilmedi. Mestan, ardından sınıra yakın bir noktada basın açıklaması yaptı. Polisin eylemini kınayan Mestan, yapılanları "faşizm" olarak nitelendirdi.