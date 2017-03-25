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Terör örgütü 'ye i!

  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 13:30 Güncelleme Tarihi: 25.3.2017 13:35
Terör örgütü YPG'ye Hollywood filmi!
Terör örgütü YPG'ye Hollywood filmi!

Terör örgütü PYD/'ya katılanları kahramanlaştırmak isteyenler, büyük bir skandala imza atmaya hazırlanıyor. ABD'de 'yle ilgili çekilecek.

Terör örgütü ile mücadele bahanesiyle silah ve para yardımına boğulan terör örgütü 'nın Suriye uzantıları, bu kez yapılacak skandal bir ile insanlara olumlu gösterilmeye çalışılacak.

Teröristlerin kahraman gibi gösterileceği film, Daniel Espinosa tarafından çekilecek. Filmde başrolde ise ABD'li oyuncu Jake Gyllenhaal oynayacak.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAN AMERİKALILAR

Filmde Amerikalıların Suriye'de DEAŞ'a karşı terör örgütü 'nin yanına katılarak çatışmalara girmesi anlatılacak.

YAPIMCI KONUŞTU

Yapımcı Riva Marker proje hakkında şunları söyledi: "Özellikle dünyayla daha az ilişki kurduğumuz günümüzde kimlik arayışıyla ilgili konular ilgimizi çekmeye başladı. Seth'in hikayesi, en acımasız koşullarda tanıdık olan her şeyi bırakmakla ilgili."

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