AB karıştı: "İngiltere bunun bedelini ödemeli"

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İngiltere'nin, AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesinin gerektiğini belirtti.

AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, birliğin kurucu anlaşması kabul edilen 1957 tarihli Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla Roma'da bir araya geldi.

"İNGİLTERE BREXIT'İN BEDELİNİ ÖDEMELİ"



Zirve sırasında basına değerlendirmede bulunan Hollande, "İngiltere'nin, AB üyeliğinden çıkışının bedelini zorunlu olarak ödemesi gerekir. Üyelikten çıkışın AB'ye hasar vermemesini güvence altına almak için gerekli olan her şeyi yapacağız." dedi.

"İYİ İLİŞKİLER DE SÜRMELİ"



Hollande, AB üyeliğinden çıkışı İngilizlerin istediğini hatırlatarak, buna rağmen Fransa'nın İngiltere ile iyi ilişkileri sürdürmesi gerektiğini ifade etti.



AB projesinin, Avrupa'ya refah ve barış getirdiğini söyleyen Hollande, ortak pazar ve para birliği ile AB'nin dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden birine dönüştüğünü dile getirdi.



Avrupa'da AB'den çıkışı savunan siyasetçilerin artması ile ilgili bir soru üzerine Hollande, birlik sayesinde üye ülkelerin, terörle mücadele ve sığınmacı sorununun çözümü konusunda daha etkili ve ekonomi alanında da daha başarılı olacaklarını savundu.

İLK AÇIKLAMAYI AB KOMİSYONU YAPMIŞTI

Konuyla ilgili olarak ilk açıklama AB Komisyonu'ndan gelmişti. AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının İngiltere'ye toplam maliyetinin yaklaşık 50 milyar sterlin olacağını söylemişti.