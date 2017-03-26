ABD'de gece kulübüne ateş açıldı

ABD'nin Cincinnati şehrindeki bir gece kulübünde en az 14 kişinin vurulduğu bildirildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir gece kulübüne saldırı düzenlendi. Cincinnati kentinde bulunan Cameo isimli gece kulübüne gelen saldırgan, içeriye girerek ateş açtı. Saldırı haberini uluslararası haber ajansları dünyaya son dakika koduyla duyurdu.

Peş peşe ateşlenen kurşunlarla alt üst olan mekanda dehşet verici sahneler dakikalarca sürdü, gece kulübüne eğlenmeye gelenler birbirlerini ezerek dışarı çıkmaya çalıştı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Polis yetkilileri, en az 1 kişinin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını bildiriyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, kurban yakınlarının haberi alır almaz hastane önüne koştuğu görülüyor.

CNN'ne konuşan polis şefi yardımcısı Paul Neudigate, yaralılardan çoğunun hayati riski bulunduğunu söyledi. Neudigate, "Dehşet verici bir durumun ortasındaydık. Bizim için çok uzun bir gece olacak" dedi.

Elinde silahla kaçan saldırgan polis tarafından aranıyor. Yerel basın, polisin görgü tanıklarıyla konuştuğunu bildiriyor.

PROGRAMIN ADI: YETİŞKİN VE SEKSİ GECE

Söz konusu gece kulübü, şehrin doğu tarafındaki Kellogg Caddesi'nde bulunuyor. Gece kulübünün Facebook sayfasında Cumartesi gecesi programı 'yetişkin ve seksi gece' olarak tanımlanıyordu ve 21 yaş sınırı vardı.

ORLANDO SALDIRISINI HATIRLATTI

Miami eyaletinde gecen yıl eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünde düzenlenen saldırıda 50 kişi yaşamını yitirmişti. Orlando şehrindeki gece kulübüne girip içeridekilere dakikalarca kurşun sıkan saldırgan, ABD tarihinin en ölümcül saldırısına neden olmuştu.