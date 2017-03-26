Brezilya'daki et skandalı

Cezayir, Brezilya'dan et ithalatını geçici olarak durdurdu

Cezayir'in, bozuk et skandalının ardından Brezilya'dan et ithalatını geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Cezayir Tarım Bakanı Abdusselam Şelgum, yaptığı açıklamada, Brezilya'dan et ithalatının geçici olarak durdurulduğunu, başkent limanında tutulan 24 ton Brezilya etinden alınan numunelerin analiz sonucunun beklendiğini belirtti.

Dünyanın en büyük et ihracatçılarından Brezilya'da bozuk etlerin son kullanma tarihlerini değiştirdikleri, etlere kimyasal madde ve su karıştırdıkları iddiasıyla 21 şirket hakkında soruşturma başlatılmış, 3 firmaya üretim yasağı getirilmişti.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından birçok ülke et ithalatına kısıtlamalar getirirken, Avrupa Birliği ve bazı ülkeler de ithalatı geçici olarak durdurmuştu