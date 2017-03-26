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İnternetten canlı yayın yaparken öldü

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 26.3.2017
İnternetten canlı yayın yaparken öldü
İnternetten canlı yayın yaparken öldü

Rusya Kazan'da yaşayan 22 yaşındaki genç kız, bir yandan sabah işe gidişini sosyal medyadan yayımlayıp diğer yandan da araba kullanırken geçirdiği kazada öldü. İsmi Sitora B. olarak açıklanan kızın, telefonunu direksiyonunun yanına koyduğu ve şarkı söyleyerek, zaman zaman da telefona bakarak araç kullandığı videoya yansıdı. Sitora B., dikkatini yoldan ayırdığı sırada şerit değiştirirken bir otobüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle genç kızın yolcu koltuğunun camından çıkarak can verdiği, otomobilinin ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.