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'dan 'li şirketlere

AA
  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 19:07 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 19:08
İran'dan ABD'li şirketlere yaptırım
İran'dan ABD'li şirketlere yaptırım

, 15 'li şirkete "İsrail ve terörizme destek verdiği" gerekçesiyle uygulayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail ve terörizme destek verdiği" gerekçesiyle 15 'li şirkete uygulayacağını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD tarafından tek taraflı olarak İran'la irtibatlı şahıs ve şirketlere uygulanan ambargonun uluslararası kurallar ve İran'la varılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) aykırı olduğu belirtildi.

İsrail'de güvenlik, silah ve inşaat alanında faaliyet gösteren ABD'li 15 şirketin, 21 Mart 2017'den itibaren İran'ın yaptırım listesine girdiği aktarılan açıklamada, söz konusu firmalarla ticari ilişkinin yasaklandığı ve yetkililerine veya onlarla irtibatlı kimselere vize verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ve terörizme destek verdikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulanacak ABD'li 15 şirketten bazıları Bent Tal, United Technologies Products, ITT Corporation, Raytheon, Re/Max Real Estate, Magnum Research Inch., Oshkosh Corporation, Kahr Arms ve Elbit System şeklinde sıralandı.

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