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Son dakika: 'den 'ı hedef gösteren skandal a !

AA
  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 22:51 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 23:09
Son dakika: İsviçre'den Erdoğan'ı hedef gösteren skandal pankarta soruşturma!
Son dakika: İsviçre'den Erdoğan'ı hedef gösteren skandal pankarta soruşturma!

'nin başkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Recep Tayyip 'ı hedef gösteren hakkında başlatıldı.

resmi haber ajansına göre, Bern-Mitteland bölge savcılığı, siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş 'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan a ilişkin açtı.

AVRUPA'NIN ORTA YERİNDE SKANDAL PANKART!

Başkent Bern'in güvenlik müdürü Reto Nause de soruşturma başlatıldığını doğruladı. Nause, soruşturmanın mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma açılmasına rağmen skandal pankartla ilgili şu ana kadar herhangi bir tutuklama işleminin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Dün düzenlenen mitinge İsviçre makamları resmi izin vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSVİÇRE'YE SERT TEPKİ!

Mitingi İsviçre Sosyalist Partisi (SP) ve Yeşiller Partisi de destelemiş, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açılmıştı.

Terör örgütü yandaşlarının Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'ndaki mitingde, Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartına İsviçre polisi müdahale etmemişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İSVİÇRE'YE SERT TEPKİ!

TÜRKİYE SUÇLULARIN HAKETTİĞİ CEZAYI ALMASINI TALEP ETMİŞTİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "şiddet ve terörü açıkça teşvik içeren gösteriye izin verilmiş olmasını protesto" etmişti. Açıklamada, söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınması talep edilmişti.

Ayrıca Bakanlık, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner bugün çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı iletmişti.

Kaynaklar, Haffner'e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, ayrıca bundan böyle benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentinin bildirildiğini kaydetmişti.

Dışişleri Bakanlığı, dün de İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'in şehir dışında olması nedeniyle İsviçre Elçi Müsteşarını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti. Bakanlığa saat 19.00'da gelen İsviçreli yetkiliye, Bern'de düzenlenen miting ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eylemlerin protesto edildiği bildirilmişti.

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