Komşu’da gözler DOST’ta

Bulgaristan'da seçmenler, yeni meclis üyelerini belirlemek için bugün sandığa gidiyor. Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak en geri durumdaki üyesi olan, 7 milyon nüfusa sahip Bulgaristan'da 240 sandalyeli meclis için 13 siyasi parti ve 9 ittifak yarışacak. Son kamuoyu araştırmaları, yarışın eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki merkez sağ Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar ile Kornelia Ninova liderliğindeki Sosyalist Parti arasında geçeceğine işaret ediyor.



ATAKA'YA TEPKİ

Herhangi bir partinin tek başına iktidara gelmesi beklenmiyor. Nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanların oyları için Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi'nin yanısıra son parlamentoda 33 milletvekili bulunan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) mücadele verecek. Seçmen listesinde ırkçı ATAKA partisinin eski milletvekillerine yer vermesiyle tepki çeken HÖH, bu kararının ardından ülkedeki Türk ve Müslümanlardan tepki görüyor. DOST Partis, yüzde 4'lük seçim barajına takılmadan önemli bir yer edineceklerine inanıyor. DOST partisinin "Türklüğümüzü ve Türkçülüğümüzü cesurca savunacağız" mesajına özellikle aşırı sağcılar sert tepki gösterirken oy kullunma hakları bulunan vatandaşlar otobüslerle Bulgaristan'a yöneldi.