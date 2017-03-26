Krizlerin gölgesinde doğum günü zirvesi

Euro krizi, göç akını, aşırı sağın yükselişi, İngiltere’nin ayrılışı gibi sorunlarla boğuşan AB’nin Roma’daki 60’ıncı kuruluş yıldönümü buluşmasına üye ülkelerin sert itirazları damga vurdu

Aşırı sağın yükselişi, birlik karşıtlarının artan sesi, göçmen akınıyla baş edilememesi ve ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler yaşayan Avrupa Birliği (AB), 60'ncı doğum gününü dün kutladı. Birliğin kurucu anlaşması olarak kabul edilen Roma Anlaşması'nın imzalandığı Conservatori Sarayı'nda düzenlenen zirveye, üyelerin çatlak sesleri damga vurdu. AB'den çıkma kararı alan İngiltere, zirveye heyet göndermedi. Zirve sonucunda açıklanacak ortak bildiriye Orta Avrupa'nın en büyük ekonomisi Polonya çekince koymak istedi. Polonya Başbakanı Beata Szydlo "Avrupa bizim ortak geleceğimiz" bildirisine ancak son dakikada imza atarken, Yunanistan'ın da metni imzalamak istemediği kulislerde konuşuldu. Roma'da en çok konuşulan konulardan biri de Papa Francis'in önceki akşam liderlere hitabında kullandığı "AB'nin de bugün kendisini sorgulaması, yaşın kaçınılmaz olarak getirdiği hastalıklarını tedavi etmesi ve yeni yollar bulması gerekiyor" ifadeleri oldu.



'BAŞTAN BAŞLAYALIM'

"1989'da Demir Perde yıkıldığında barış rüyası gerçek olduk sanmıştık" diyen ev sahibi İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni "Tekrar baştan başlamalıyız ve bunu yapacak kudretimiz var" şeklinde konuştu. Zirve sırasında geniş güvenlik önlemleri altında hem AB yanlısı hem de birlik karşıtı gösteriler yaşandı. Avrupa'nın terör saldırısı endişesi yaşadığı dönemde gerçekleşen zirve esnasında, Roma'da 5 binden fazla polis ve insansız hava aracı görev yaptı.



"AVRUPA BİRLİĞİ ÇÖKERSE BALKANLAR'DA SAVAŞ ÇIKAR"

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Financial Times'a verdiği röportajda ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. "Avrupa Birliği çökerse, Batı Balkanlar'da yeni bir savaşınız olur" diyen Jucnker, "Bosna- Hersek, Sırp Cumhuriyeti, Makedonya ve diğerlerini kendi hallerine bıraktıkları" takdirde savaş çıkacağını iddia etti. Juncker, ABD yönetimine "Üye ülkeleri, birlikten çıkma konusunda teşvik etmeyin" uyarısında bulunduğunu belirtti.



"AVRUPA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NE KARŞIYIZ"

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Macaristan ve Polonya'nın "Avrupa Birleşik Devletleri" fikrine karşı olduğunu belirterek, "Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ABD benzeri bir Avrupa istemediğimiz konusunda hemfikiriz." dedi. AB'nin yapısını koruyarak devamından yana olduklarını anlatan Ader, Polonyalı mevkidaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında "Macaristan ve Polonya, AB'nin ulus devletler topluluğu olarak kalmasını istiyor. Ulus devletlerin yetkilerinin ve egemenliğinin gelecekte de devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.