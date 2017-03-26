Kuzey Kore'nin nükleer aygıt geliştirdiği iddia edildi!

Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer patlayıcı aygıtı denemeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Kyodo ajansının, ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi ABD-Kore Enstitüsü'nün "38 North" internet sitesine dayandırdığı haberinde, Punggye-ri nükleer deneme sahasından alınan uydu görüntülerinin, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer patlayıcı aygıtı deneme hazırlığı içinde olabileceği iddialarını güçlendirdiği bildirildi.

"38 North" internet sitesinde yer alan analizde, "Punggye-ri nükleer deneme sahasından alınan uydu görüntüleri, nükleer bölgenin girişinde muhtemelen dört veya beş araç ya da römork olduğunu gösterdi." ifadesine yer verildi.

Analizde, başka amaçlar için de konuşlandırılması muhtemel araçların, deneme hazırlığıyla ilişkisi olması durumunda, alet düzeneğinin hatta nükleer aygıtın yüklenmesinde kullanılabileceğine işaret edildi.

Uydu görüntülerinin aynı zamanda, yakınlardaki bir depoya kum ve toprak gibi inşaat malzemelerinin yığılı olduğunu gösterdiği belirtilirken, bu malzemelerin betonla karıştırıldığında, nükleer bir bombanın yer altında patlatılmasının akabinde nükleer maddelerin atmosfere yayılmasını engellemek için kullanılabileceğe dikkati çekildi.

Kuzey Kore yönetimi, 2006 yılında başlayan nükleer denemelerinin beşincisini 9 Eylül 2016'da yapmıştı. Güney Kore ordusu, bunun Pyongyang yönetiminin yaptığı en büyük nükleer deneme olduğunu ve 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetiklediğini açıklamıştı. Amerikalı ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesi üzerine ülkeye daha fazla yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.