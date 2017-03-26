Mafya turu tepki çekti

Sicilya Adası’nda bulunan bir seyahat ajansının, “mafya turu” isimli gezi düzenlemesi tepki çekti. Mafya karşıtı aktivistler ile mafya kurbanı vatandaşlar geziyi “skandal” olarak niteledi

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki "mafya müzelerine", ünlü mafya Cosa Nostra'nın etkili olduğu yerlere ve ünlü olmayan çete liderlerine ev sahipliği yapan yerlere tam günlük bir gezi düzenleyen tur şirketi, mafya karşıtı aktivistlerin ve mafyanın kurbanı olan vatandaşları öfkelendirdi. Mafyaya karşı mücadele vermiş ve 1992'de öldürülmüş bir hâkimin kızı olan Maria Falcone, turu "kurbanların acısına hakaret ve mafya kültürünü canlandırmayı her gün iş edinmiş kişilerin yüzüne bir tokat" olarak nitelendirdi.



'TÜM KENTE YAPILMIŞ BİR SUÇ'

Tur kapsamında turistleri "Baba" filminin çekildiği Corleone kasabası gibi yerlere götüren tur yöneticisi Gianni Grilo ise turun mafyayı yüceltmek için değil, mafyaya karşı bilinci artırmak için düzenlendiğini söyledi. Grillo, "Geziler ziyaretçilere Cosa Nostra'nın işlediği suçun Sicilya toplumundaki etkilerini daha iyi anlama imkânı sunuyor. Bu etkinin Sicilya ve Sicilyalılar için oldukça kötü olduğu konusu oldukça net" açıklamasında bulundu. Ajansın web sitesinde, mafyaya açık bir şekilde tepki gösteren ve 1978'de 30 yaşında öldürülen İtalyan gazeteci Peppino Impastato'nun "Mafya öldürür, sessizlik de" sözüne yer verildi. Trapani Belediye Başkanı Vito Damiano, ajansın web sitesinin kapatılması talebinde bulunuyor. İtalyanca yayımlanan Republica Daily gazetesine röportaj veren Damiano, skandal gezi hakkında "Bu delilik, tüm kente yapılmış bir suçtur" diye konuştu.





Marlon Brando, "Baba" filminde İtalyan mafya lideri Vito Carleone'yi canlandırmıştı.



'TRAKTÖR'ÜN EVİNE ZİYARET...

Büyük kızgınlığa neden olan gezi, tur yöneticilerinin reddetmesine rağmen mafya patronlarının yaşamlarını kutsuyor. Tur kapsamında büyük mafya patronları Toto Riina ve kurbanlarını âdeta biçerek öldürdüğü için "traktör" lakabıyla anılan Bernardo Provenzano'nun yaşadığı evler ziyaret ediliyor. İtalya'da yeraltının "Şeytan" patronu olarak bilenen Matteo Messina Denaro'nun memleketi Castelvetrano da gezideki duraklardan biri olarak seçilmiş. Turistler ayrıca mafya hikâyeleri hakkında yazılar yazan bir gazateciyle sohbet etme imkânına da sahip.