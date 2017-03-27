BM'den Rakka açıklaması

BM, Rakka'da nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin güvenliğinden endişe duyulduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler'den (BM), terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Suriye'nin Rakka kentinde nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin güvenliğinden endişe duyulduğu belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın brifinginde, hava saldırılarının sivil ölümlerine ve yaralanmalarına neden olduğuna ve okullar, pazar yerleri ve alt yapının zarar gördüğününe ilişkin haberlerin gelmeye devam ettiğini söyledi.

Haq, Rakka'da nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin güvenliğinden endişe duyulduğunu ifade etti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarının Rakka'nın batısında yüzlerce sığınmacının yaşadığı bir okul binasını hava saldırılarıyla enkaza çevirdiği iddia edilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı ise koalisyonun Rakka yakınlarında, o civarda birçok hava saldırısı düzenlediği ve sivil kayıplarla ilgili iddiaların araştırıldığı açıklamasında bulunmuştu.