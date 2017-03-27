Eyfel Kulesi kurşun geçirmez camla korunacak!

Belediye Meclisi Konseyinin toplantısında, terör saldırılarına karşı yapılacak düzenleme oy birliği ile kabul edildi.

Belediye kararında, "terör tehdidinin arttığı bir dönemde, kulenin güvenliğinin sağlanmasının her zamankinden daha fazla önem arz ettiği" vurgulandı.

2018 yılının son üç ayı içinde tamamlanması planlanan çalışma, 20 milyon avroya mal olacak.

Belediye kararı uyarınca, kulenin ön ve arka cephesine 2,5 metre yüksekliğinde kurşun geçirmez cam paneller yerleştirilecek, güvenlik kontrolü ile giriş ve çıkışların sağlandığı sağ ve sol cepheye ise metalden parmaklıklar konacak.

Yeni düzenleme ile kuleyi ziyaret edecek turistler alana güvenlik kontrolü ile girecek.

Girişlerde yapılacak güvenlik kontrolü ve tek giriş nedeniyle kule ziyaretinde uzun kuyrukların oluşması bekleniyor. Kule çevresindeki trafik güzergahı da değiştirilecek. Böylece araçların kuleden mümkün olduğu kadar uzak tutulması hedefleniyor.

Eyfel Kulesi'ni her yıl yaklaşık 7 milyon turist ziyaret ediyor.

Eyfel Kulesi İşletme Şirketi, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) sırasında kulenin etrafına güvenlik amacıyla metalden çitler yerleştirmişti. Bu uygulama, kulenin görüntüsünü dışarıdan bozduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.