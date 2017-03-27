Kale gibi korunan müzeden çaldılar

Üzerinde Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi bulunan ve 53 santimetre çapındaki paranın malzeme değerinin yaklaşık 4 milyon euro olduğu belirtildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir müzeden 100 kilogram ağırlığındaki hatıra altın paranın çalındığı bildirildi.

Berlin polis sözcüsü Winfried Wenzel medyaya yaptığı açıklamada, Berlin'de müzeler adasında yer alan ünlü Bode Müzesi'nde bulunan 100 kiloluk, 53 santimetre çapındaki altın paranın kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını belirtti.

Olayın sabah saat 3.20 ile 3.45 arasında meydana geldiğini ve hırsızların müzenin arkasında bulunan banliyö tren yolu tarafındaki camdan binaya girdiklerinin tespit edildiğini aktaran Wenzel, müzeden sadece hatıra altın paranın çalındığını söyledi.





Altın hatıra paranın Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yer aldığını hatırlatan Wenzel, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bilgisini verdi.

Wenzel, saf altın olan paranın nominal değerinin 1 milyon Euro olduğunu ve üzerinde Kraliçe 2. Elizabeth'in resminin yer aldığını kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlerde ise, "Big Maple Leaf" ismini taşıyan altın paranın malzeme değerinin yaklaşık 4 milyon Euro olduğu belirtildi.