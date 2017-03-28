Avrupa maskesini attı Hayır'a oynuyor

Güçlü Türkiye istemeyen Avrupa, yurtdışında yaşayan Türklerin oy kullanmaya başlamasıyla maskelerini çıkararak açık açık kampanya yürütüyor. Referandumdan ‘hayır’ çıkması için adeta seferber oldular

Ekonomisi güçlenen, sürekli yeni yatırımlar peşinde koşan Türkiye'yi istemeyen Avrupa ülkeleri artık maskelerini attı. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'nin daha güçlü olacağının farkına varan Avrupalılar, referandumdan 'hayır' oyu çıkmasını sağlamak için seferber oldu.



AŞIRI SAĞIN PEŞİNDELER

Önce Türk bakan ve milletvekillerini Avrupalı Türk seçmeni bilgilendirmesinin önüne geçmek için yasaklar koyan sözde demokrat Avrupa, artık Türkiye düşmanı gazetelerinden açık açık 'Hayır oyu kullanın' çağrısına başladı. Türkiye karşıtlığında başı çeken Alman Bild gazetesi dün, 'Atatürk olsa hayır derdi' manşetiyle çıktı. Türkçe ve Almanca verilen haber için gazete, üçüncü sayfasının üçte ikisini ayırdı ve gün boyu da internet sitesinden anons etti. Almanya'da 24 Eylül öncesi aşırı sağcıların oylarının peşine düşen partiler, sosyal medya üzerinden 'Biz daha çok Türk düşmanıyız' yarışına katıldı. Başı Sol Parti çekerken, onu Yeşiller Partisi ve Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi izler oldu. Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Parti ve Alman Sosyal Demokrat Parti de topa girdi.



VİDEO HAZIRLADILAR

Sözde demokrat, özde Türkiye düşmanı gibi çalışan Sol Parti, referandum öncesi PKK'nın sözcülüğünü yapan Sevim Dağdelen'e 'Hayır' oyu çağrısı yapan bir video hazırlattı. Türkiye'ye hainlik eden Yeşiller'in Başbakan adayı Cem Özdemir'in de tek propaganda malzemesi Türkiye karşıtlığı. Öte yandan her gün Alman kanallarında Türkiye karşıtı programlar yapıldı. Hızını alamayan ARD ve ZDF kanalları çocukların da beynini yıkamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı çizgi filmler hazırladı.







BAŞI BILD ÇEKİYOR

Daha önce de birçok provokatif habere imza atan Alman Bild gazetesi bu kez Türkçe ve Almanca "Türkiye'de referandum: Atatürk olsa HAYIR derdi" başlığını attı.