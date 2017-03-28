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Canlı canlı toprağa gömülen bebeği son anda kurtardılar

  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 20:52
Canlı canlı toprağa gömülen bebeği son anda kurtardılar
Canlı canlı toprağa gömülen bebeği son anda kurtardılar

Hindistan’da canlı canlı toprağa gömülen yeni doğmuş bebek çevredekilerin tüyler ürperten olayı fark etmesiyle ölümden son anda kurtarıldı.

4 ile 6 saat önce doğduğu tahmin edilen kız bebek acil olarak topluluk sağlık merkezinde tedavi altına alındı.

CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLEN BEBEĞİ SON ANDA KURTARDILAR

Ülkenin kuzeyinde Odisho bölgesinde Jajpur kentinde Hindistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı sosyal yardım görevlisi çevre sakinleri tarafından şans eseri kurtarılan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Bebeği kurtaranlardan Alok Ranjan Rout, bebeğin sadece ayaklarının toprağın üzerinde olduğunu fark ettiklerini ve yeni doğanı baş aşağı gömülü bir şekilde boğulmaktan son anda kurtardıklarını söyledi.

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