“Onlar da Atatürk’ü kullanmaya başladı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, referanduma ilişkin değerlendirmede bulundu. Alman Bild gazetesinin referandumla ilgili manşetini değerlendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bugün Bild gazetesini gördünüz. Artık onlar da o kadar düştüler ki Atatürk'ü kullanmaya başladılar. Atatürk'ün gösterdiği hedeflere en çok AK Parti döneminde ulaşmaya çalışılmıştır. Buna İsmet İnönü dönemi de dahil. Şimdi Bild Gazetesi de dahil Atatürk üzerinden gidiyor. 'Atatürk olsa 'Hayır' derdi' diyor Bild gazetesi. Biz Almanya'da o kadar vatandaşımız olmasına rağmen 'Merkel'e oy verin, şuna vermeyin' diyor muyuz? Niye karışalım? Hollanda için de bu kadar çirkinlik yapmalarına rağmen karışmadık. Şimdi de Atatürk üzerinden gidiyorlar." 'Hayır' propagandası yapanların Türkiye'de yaşayan Ruslara "Sizi zorla Müslüman yapacaklar ve kadınlarınızı kapatacaklar" dediğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Yazıklar olsun. Bazı Ruslar 'Doğru mu' diye teşkilatlarımıza gitmiş. Konsolos da gelmiş. Ne istiyorsunuz onlardan, Antalya'nın değişik yerlerinde yaşamaya karar vermişler. Niye korkutuyorsunuz bu insanları? Sorun yaşadığımız 8 ayda gidip onlara 'Türkiye'de yaşayan herkese emanetsiniz' dedik. Şimdi onlar gidip 2 oy alacak diye 'Sizi zorla Müslüman yapacaklar' diyorlar. Bu kadar aşağılık durum var mı?" dedi.