Yanlış uçağa binip rotadan 836 km. saptılar

ABD'de 96 yaşındaki Helen Wheeker ile 86 yaşındaki eşi George Nobel, 6 gün önce Michigan'a gitmek için havaalanının yolunu tuttu. Ancak yaşlı çift rotadan 836 kilometre sapıp New York'taki Odgensburg havalimanına inince neye uğradığını şaşırdı. Fort Lauderdale- Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda, Allegiant Hava Yolları'nda çalışan bir personel tekerlekli sandalye kullanan çifti yanlış yere yönlendirmişti. 28 yıldan beri kışlarını Güney Florida'da geçiren bir çift akrabalarıyla Michigan'a gidecekti. Çiftin akrabası doğru uçağa binmiş ancak bir aksilik sonucu Wheeker ve Nobel'in farklı bir uçağa bindiğini ve kendisiyle aynı uçakta olmadığını fark etmemişti. Gazetecilere olayı anlatan Wheeker, "Bu hayatımızın en heyecan verici macerası" dedi.