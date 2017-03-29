Kerkük’te bayrak krizi tırmanıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkmen ve Arapların itirazlarına rağmen tehlikeli bir adım atarak Kerkük’teki resmi binalara bölgesel bayrağın asılmasını onayladı

Irak'ta Türkmenlerin hem tarihi hem de kültürel başkenti olan Kerkük'te, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından dün alınan karar, Türkmenlerin ve Arapların yanı sıra Bağdat yönetiminin de tepkisini çekerek sert bir tartışmanın fitilini ateşledi. Dün toplanan Kerkük Vilayet Meclisi, kentteki resmi kurum ve kuruluşlarda Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının da asılmasını onayladı. 41 üyeli meclisin Türkmen olan 9, Arap olan 6 üyesi toplantıyı boykot ederek, oturuma katılmadı. Geri kalan 26 üye tasarıyı oy birliğiyle onayladı. Oylamanın ardından meclis ve valilik binasında, Irak bayrağının yanına IKBY bayrağı asıldı.



'ANAYASAYA AYKIRI'

Karara tepki gösteren Bağdat yönetimi, Kerkük'te sadece Irak bayrağının asılması gerektiğini kaydetti. Açıklamada, "Irak bayrağını asma veya yanına başka bayrak asma yetkisinin vilayet meclisinde değil, federal ve merkezi yönetiminde olduğu" kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, "Kentteki bileşenler arasındaki anlaşma ve dayanışma ruhuyla çelişen bu adımı, ulusal birliğe aykırı buluyoruz" dedi. Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi de kararın anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.



'KARDEŞLİĞE FİTNE'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi ise kararın kargaşaya yol açacağı uyarısında bulundu. Salihi, "Bayrağın zorla hükümet binalarına asılması, yasal değil. Kardeşliğe fitne sokacak. Bir taraftan DEAŞ, diğer taraftan Vali Necmeddin Kerim Türkmen coğrafyası üzerine oyunlar oynuyor" dedi. Kentte hakimiyeti süren IKYB, Kerkük'ün kendisine ilhak edilmesini talep ediyor. Türkmenler ise Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor.



DIŞİŞLERİ: IRAK'IN ANAYASASINA AYKIRI

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının hükümet binalarına asılmasını endişeyle karşıladığını bildirdi. Kararın endişeyle karşılandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kerkük Vilayet Meclisi'nin Türkmen ve Arap üyelerinin boykot ettikleri oylamada alınan kararı doğrudan Kerkük'ün ihtilaflı statüsüyle ilgili ve Irak anayasasına aykırı tek taraflı bir tasarruf olarak değerlendiriyoruz. Farklı kimliklere mensup Irak vatandaşlarının ortak varlığı olan Kerkük'ün statüsüyle ilgili tek taraflı adımlarda ısrarcı olunması uzlaşı, diyalog ve anayasal süreçlere bağlılık kavramlarına zarar verecektir. Bu tür yaklaşımlar, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrar çabalarını olumsuz etkileyecektir."