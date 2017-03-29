Rusya'da 7.0 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası yakınlarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Henüz ölü veya yaralı olduğu konusunda bir bilgi yok.

Deprem yerin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin Pasifik Okyanusu yakınlarında gerçekleşmesi tsunami ihtimalini aklıllara getirdi.

Ancak Havai merkezli Pasifik Tusunami Uyarı Merkezi tsunami alarmı vermedi.

Kamçatka Yarımadası Japonya'nın kuzeyinde, Bering Boğazı'nın güneybatısında yer almakta.