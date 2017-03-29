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'da 7.0 büyüklüğünde

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 07:59 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 09:15
Rusya'da 7.0 büyüklüğünde deprem
Rusya'da 7.0 büyüklüğünde deprem

'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası yakınlarında 7.0 büyüklüğünde meydana geldi.

'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.0 büyüklüğünde bir meydana geldi. Henüz ölü veya yaralı olduğu konusunda bir bilgi yok.

Deprem yerin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin Pasifik Okyanusu yakınlarında gerçekleşmesi tsunami ihtimalini aklıllara getirdi.

Ancak Havai merkezli Pasifik Tusunami Uyarı Merkezi tsunami alarmı vermedi.

Kamçatka Yarımadası Japonya'nın kuzeyinde, Bering Boğazı'nın güneybatısında yer almakta.

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