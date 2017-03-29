ABD'de Kongre binası yakınlarında silah sesleri!

ABD'de başkent Washington'daki Kongre binası yakınlarında silah sesleri duyuldu. O bölgede bulunan tüm idari binalar, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kongre binası yakınlarında ateş açıldığı bildirildi. Amerikan haber ajanslarının son dakika olarak duyurduğu bilgiye göre, silah seslerinin ardından aracını polislerin üstüne süren şüpheli gözaltına alındı.

''DUR EMRİ VERİLDİ''



Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Çarşamba sabahı bir aracı kullanan şüpheliye polisin dur emri verdiğini belirtti. Silah sesleri duyduklarını belirten görgü tanıkları, olay yerine ambulanslar gönderildiğini söyledi.

GÖZ ALTINA ALINDI



Polis yaptığı açıklamada, şüpheliye ateş açıldığını ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.