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ABD'de binası yakınlarında silah sesleri!

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 17:11 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 17:28
ABD'de Kongre binası yakınlarında silah sesleri!
ABD'de Kongre binası yakınlarında silah sesleri!

ABD'de 'daki binası yakınlarında silah sesleri duyuldu. O bölgede bulunan tüm idari binalar, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

ABD'nin i 'da bulunan binası yakınlarında ateş açıldığı bildirildi. n haber ajanslarının son dakika olarak duyurduğu bilgiye göre, silah seslerinin ardından aracını polislerin üstüne süren şüpheli gözaltına alındı.

''DUR EMRİ VERİLDİ''

Associated Press (AP) haber ajansı, Çarşamba sabahı bir aracı kullanan şüpheliye polisin dur emri verdiğini belirtti. Silah sesleri duyduklarını belirten görgü tanıkları, olay yerine ambulanslar gönderildiğini söyledi.

GÖZ ALTINA ALINDI

Polis yaptığı açıklamada, şüpheliye ateş açıldığını ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

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