ABD'de katliam gibi kaza: 12 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Teksas kentinde kilise üyelerini taşıyan bir otobüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Teksas Kamu Sağlığı Bürosundan yapılan açıklamada, kazaya karışan otobüsün, New Braunfels kentindeki Baptist kampında verilen İncil eğitiminden dönen "First Baptist Church" cemaatinin üyelerini taşıdığı bildirildi.

Otobüste 14 cemaat üyesinin, kamyonette ise sadece sürücünün bulunduğu belirtilen açıklamada, 12 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.