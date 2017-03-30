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'de katliam gibi kaza: 12 ölü, 3 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 05:42 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 06:48
ABD'de katliam gibi kaza: 12 ölü, 3 yaralı
ABD'de katliam gibi kaza: 12 ölü, 3 yaralı

'nin kentinde kilise üyelerini taşıyan bir otobüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kamu Sağlığı Bürosundan yapılan açıklamada, kazaya karışan otobüsün, New Braunfels kentindeki Baptist kampında verilen İncil eğitiminden dönen "First Baptist Church" cemaatinin üyelerini taşıdığı bildirildi.

Otobüste 14 cemaat üyesinin, kamyonette ise sadece sürücünün bulunduğu belirtilen açıklamada, 12 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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