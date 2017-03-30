Beyin gücüyle kolunu oynattı

Felçli bir kişinin eli oynatmakla sorumlu motor korteks bölgesine sensörler yerleştiren bilim insanları, ilk kez dokunma ve kavramayı sağlayan beyin merkezini iyileştirmeyi başardı

ABD'de Bill Kochevar isimli felçli bir hasta beyin gücü sayesinde kolunu hareket ettirmeyi başardı. Deney çalışmalarının yürütüldüğü Ohio eyaletinde bulunan Case Western Reserve Üniversitesi'nden araştırmacılar tamamen felçli bir kişinin ilk kez beyindeki dokunma ve kavramayı sağlayan beyin merkezinin iyileştiğini açıkladı. Ancak şu an için bu teknoloji laboratuvar dışında kullanılmaya hazır değil. Devrimsel çalışmada yer alan 53 yaşındaki Kochevar, "Dünyada bunu yapan ilk kişi olmak gerçekten çok iyi" diyerek çok mutlu olduğunu söyledi. 8 yıldan beri felçli olan Kochevar, bir bisiklet yarışında bir posta aracına arkadan çarpmış ve kaza sonucu bedeninin omuzlarından aşağı olan kısmını oynatamaz hâle gelmişti. Çalışmada, adamın beyninin eli oynatmakla sorumlu olan motor korteks bölgesine sensörler yerleştirildi. Ardından Kochevar, 4 ay boyunca üç boyutlu sanal eline komut vermek için sensörleri kullandı. Bu sürecin ardından elini, dirseğini ve omuz kaslarını elektrikle oynatması için Kochevar'ın koluna 36 elektrod implantı yerleştirildi. Araştırmacılar hastanın beyin sinyallerini kolundaki elektrodlar için komuta dönüştürmek üzere bir dekoder de kullandı.







'SADECE DÜŞÜNÜYORUM'

Tüm bu aşamaların ardından Kochevar kolunu hareket ettirmeyi başardı. "Artık çok daha güçlü bir şekilde konsantre olmadan kolumu hareket ettirebiliyorum. Sadece düşünüyorum ve hareket ediyor. Bu araştırma iş yapma yeteneğimi iyileştirdi. Her gün yeni ve güzel bir şey yaptığımda gerçekten şaşırıyorum. Pretzel yiyebiliyorum ve su içebiliyorum" diyen Kochevar, hayatındaki sevindirici değişiklikleri anlattı. Artık yeni döneme başlayan Kochevar, bir çubuk ya da kabak lifi yardımıyla başını ve yüzünü kaşıyabiliyor. Araştırmacılar çalışmanın gelecekte felçli hastaların kolunu bu yöntemle kullanabilmeleri için önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. Üniversitede görev yapan araştırma direktörü Dr. Bolu Ajiboye, "Daha önce benzer sistemler kullanılsa da hiçbiri günlük kullanıma adapte etmeye uygun değildi ve dokunma-kavrama duyularının iyileştirilmesini sağlamıyordu" dedi. Washington Üniversitesi'nden Dr. Steve Perlmutter ise çalışmanın çığır açıcı olduğunu vurguladı.