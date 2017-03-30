Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği bildirildi.



TRUMP YÖNETİMİNDEN İLK TÜRKİYE ZİYARETİ



ABD'nin yeni yönetiminden ilk Türkiye ziyareti bugün gerçekleşiyor. Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Ankara'da önemli temaslarda bulunacak. Tillerson Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Tillerson'a Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması sorulacak. Bugünkü temaslarda Trump yönetiminden FETÖ elebaşının iadesi istenerek, yeni yönetimin bu konuda ne düşündüğü ne net olarak Ankara tarafından da gözlemlenmiş olacak. ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD ile işbirliği yapmasından duyulan rahatsızlık Tillerson'a bir kez daha hatırlatılacacak.

