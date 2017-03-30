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Erdoğan, ABD 'ı kabul etti

DHA
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 12:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti

, ABD 'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

'ın ABD 'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği bildirildi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN İLK TÜRKİYE ZİYARETİ

ABD'nin yeni yönetiminden ilk Türkiye ziyareti bugün gerçekleşiyor. Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Ankara'da önemli temaslarda bulunacak. Tillerson Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Tillerson'a Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması sorulacak. Bugünkü temaslarda Trump yönetiminden FETÖ elebaşının iadesi istenerek, yeni yönetimin bu konuda ne düşündüğü ne net olarak Ankara tarafından da gözlemlenmiş olacak. ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD ile işbirliği yapmasından duyulan rahatsızlık Tillerson'a bir kez daha hatırlatılacacak.

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